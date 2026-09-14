Restablecen el suministro de agua a Sucre y Nueva Esparta desde el embalse Turimiquire

El Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas y autoridades regionales iniciaron las maniobras de bombeo para reactivar el túnel de trasvase del embalse Turimiquire, ubicado en el estado Sucre, restableciendo el suministro de agua potable hacia el estado Nueva Esparta y comunidades sucrenses tras siete meses de interrupción.

La importante infraestructura hídrica se mantenía fuera de servicio desde el pasado mes de febrero, luego de que eventos sísmicos registrados en el macizo montañoso provocaran un severo colapso estructural y derrumbes de rocas que obstruyeron los túneles del sistema.

El servicio se restablece progresivamente

Equipos técnicos e ingenieros hidráulicos completaron las labores de despeje y adecuación en el túnel de trasvase, dando paso a la apertura de llaves y llenado de tuberías este fin de semana.

La gobernación insular confirmó que el caudal comenzará a ingresar por el municipio Tubores para luego avanzar hacia las jurisdicciones de Díaz, Marcano, García y Gómez, lo que permitirá acortar significativamente los prolongados ciclos de distribución de agua en las islas de Margarita y Coche.

La restitución del flujo también beneficiará a sectores del estado Sucre que se encontraban en contingencia hídrica desde el incidente sísmico, como Cumaná y la Península de Araya.

El reinicio de operaciones en Turimiquire representa un paso importante en el plan de contingencia e infraestructura para estabilizar los servicios públicos en la región nororiental del país.

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