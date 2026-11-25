Las compañías energéticas europeas Eni, de Italia, y Repsol, de España, destinarán de manera conjunta $ 2.000 millones de dólares en los siguientes cinco años en sus empresas mixtas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para impulsar sus operaciones en el país

Según informó Reuters, el enfoque principal de estos convenios apunta al fortalecimiento del sector gasífero venezolano con miras al mercado internacional. Ambas empresas, que controlan a partes iguales la sociedad conjunta encargada de estas operaciones, pactaron multiplicar por dos la extracción de gas costa afuera en el yacimiento Cardón IV, localizado en el Golfo de Venezuela.

De acuerdo con los lineamientos del Plan Económico "Venezuela Renace", la estrategia contempla "exportar dicho gas en forma de gas natural licuado (GNL) a través de una terminal flotante, con el inicio de las exportaciones previsto para finales de 2031".

Alianzas petroleras y ejecución operativa

Además de su participación en el área del gas, ambas firmas europeas mantienen sociedades activas con PDVSA para la extracción de crudo en el territorio nacional. Como antecedente directo en esta materia, Repsol suscribió en el mes de abril un convenio junto al Ministerio de Hidrocarburos y Pdvsa. Este pacto establece el incremento de la extracción de petróleo en la empresa mixta Petroquiriquire, así como la consolidación de sus condiciones operativas locales.

A pesar de la magnitud del compromiso financiero y de las acciones ejecutadas en campo para elevar el bombeo de crudo y gas, ni la corporación italiana ni la española han difundido hasta la fecha cronogramas o desgloses detallados sobre cómo ejecutarán sus inversiones en Venezuela.

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