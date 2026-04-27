Semana decisiva para el aumento salarial: esta es la propuesta del gremio petrolero venezolano

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Este 27 de abril se realizó el foro “Venezuela Energética 2026" donde se habló del recorrido del sector de hidrocarburos en lo que va de año. Se trataron temas jurídicos, financieros y sobre el potencial local para impactar en la economía del país.

A pocos días del 1 de mayo y con el objetivo de alcanzar la búsqueda de recuperación económica, la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), a través de su segundo vicepresidente, Stefano Fugazza, compartió sus perspectivas sobre el futuro del sector energético y la importancia de la empresa privada.

¿Qué dice la Cámara Petrolera sobre un aumento salarial?

Ante la posibilidad de un aumento, la CPV enfatiza la necesidad de la recuperación de las empresas privadas como un pilar fundamental para que dicho aumento sea sostenible. Según Fugazza, la remuneración y el aspecto social son puntos cruciales, y su viabilidad está intrínsecamente ligada a la fortaleza del sector privado.

De tal manera, una de las proyecciones más destacadas de la Cámara es que Venezuela "puede ser y será el foco energético de las Américas". Esta afirmación se basa en el "potencial enorme en hidrocarburos" que posee el país.

El segundo vicepresidente de la CPV anticipa que, debido a este potencial, "todos van a querer venir", refiriéndose a la llegada de empresas internacionales, lo que generaría ingresos importantes al país.

Frente a este panorama de creciente interés internacional y el potencial energético del país, las empresas venezolanas "se están preparando para enfrentar esto", no obstante, Fugazza resalta el talento y el potencial que Venezuela maneja en este sector.

"Hay que tener confianza en las empresas nacionales. Hay talento y experiencia", expresó.

Expectativas del sector para este 2026

Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, ofreció un balance optimista sobre el nuevo rumbo de la industria nacional tras la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos.

“Es un cambio muy importante. Hemos visto con muy buenos ojos que esta reforma permite la incorporación de toda la cadena de valor del sistema productivo privado, tanto venezolano como internacional”, afirmó.

Según explicó, este mecanismo otorga la seguridad necesaria para que operadoras internacionales y empresas de servicios locales se sumen a los proyectos, garantizando que los acuerdos sean rentables y sostenibles frente a las fluctuaciones del mercado.

Además, mencionó la meta que se trazó el sector para este año.

Novoa calificó como “totalmente factible” alcanzar la meta de 1.300.000 barriles diarios, una cifra que el sector considera el primer paso hacia una recuperación a gran escala.

Sin embargo, el presidente de la CPV enfatizó que el objetivo no es solo alcanzar un número, sino hacerlo bajo estándares de excelencia. "Más allá de alcanzar esa meta, es el crecimiento sostenible y constante lo que nos permitirá cumplir con un mercado internacional que espera de nosotros los mejores productos", señaló.

Bajo este nuevo ecosistema, Venezuela busca su puesto como el eje energético de las Américas y abre una ventana de oportunidad de inversión para el capital global, garantizando un “barril eficiente y certificado”.

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