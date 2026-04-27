Semana decisiva para el aumento salarial: últimas estimaciones sobre el monto que se anunciará

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Falta menos de una semana para conocer el nuevo monto del ingreso mínimo para trabajadores en Venezuela. Para el primero de mayo se espera el anuncio por parte de la presidenta Encargada; así como concentraciones que se organizan en torno a la peregrinación convocada por el gobierno.

Delcy Rodríguez adelantó que se tratará de un ajuste "responsable" e indexado, lo que confirma que se mantendrá el esquema de bonificaciones ancladas a la tasa de cambio oficial.

Los montos a los que se aspira han ido descendiendo a medida que pasan los días y que, voceros de distintos sectores apoyen lo dicho por la presidenta Encargada de que, es inviable un aumento significativo en estos momentos para el país.

Justamente este sábado 25 de abril, Rodríguez dijo que el próximo 1 de mayo el Ejecutivo Nacional dará "otro paso" dentro de la estrategia diseñada para la recuperación económica de Venezuela.

Durante una intervención telefónica en un acto realizado en el estado Yaracuy, subrayó que el cierre de abril será clave para recibir y evaluar las propuestas emanadas directamente de los sectores trabajadores del país.

Recordó que en marzo ya se implementaron medidas iniciales y que la intención del Gobierno es continuar con una progresión "poco a poco" y con paso firme.

ESQUEMA DE PAGO MIXTO

A pesar de la insistencia de los sindicatos, de hacer un aumento significativo del sueldo mínimo nacional, tomando en cuenta el nulo impacto que tendrá en las prestaciones sociales el pago de bonos, la idea del ejecutivo es mantener el sistema de bonificaciones y realizar aumentos progresivos al salario, mientras se recuperan las arcas de la nación.

¿Qué montos se manejan antes del anuncio presidencial?

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, instaló una Mesa de Diálogo Laboral y Social para discutir las distintas propuestas, de allí no han trascendido montos certeros; sin embargo se alinean con la directriz de un aumento responsable.

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores propone un esquema de protección integral que incluye un aumento salarial trimestral equivalente a $50. Su plan contempla bonos compensatorios para vacaciones y aguinaldos, además de solicitar que los jubilados reciban el mismo porcentaje de aumento que el personal activo.

El economista Leonardo Buniak, dijo esta semana que ve "difícil" alcanzar la aspiración social de un salario mínimo de 100 dólares durante este año. Explicó que la carga financiera para el Estado es sumamente elevada debido al volumen de la nómina pública.

Por su parte, el analista económico y político, Tomás Socías López dijo: "En vista de que no hay el dinero suficiente, pudiera estar hablándose de $100, eso no es nada, lo se (...) serían varios aumentos que se van anunciar durante este año, con esto por lo menos se le da una respuesta al venezolano", agregó.

Sin embargo, este domingo, la periodista Ginette González indicó que el aumento podría rondar entre los $80 y $100.

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