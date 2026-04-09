"Son más de 10 días de platos vacíos": estudiantes de la UCV Maracay protestan por cierre del comedor

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Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Maracay, iniciaron esta semana una serie de reclamos formales tras cumplirse diez días consecutivos sin servicio de alimentación en el recinto.

Los manifestantes buscan que la situación sea atendida ante la falta de insumos y logística que mantiene las puertas del comedor cerradas desde finales del mes pasado.

"Son diez días. No es solo una cifra, Son más de 10 días de platos vacíos. El comedor del campus Maracay cumple más de una semana cerrado por falta de insumos. La situación es crítica", declaró Lenín Zamora, presidente del Centro de Estudiantes de la UCV, nucleo Maracay.

Esperan respuestas de la UCV y el ministerio de Educación Universitaria

El representante universitario detalló que no hay presupuesto para adquirir los alimentos, y agregó que esperan por respuestas por parte de las autoridades de la UCV y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Los estudiantes pidieron respuestas concretas y una intervención por parte de la actual titular del Ministerio de Educación Universitaria, Ana María San Juan. Asimismo, extendieron un llamado a la Secretaría de la UCV, representada por Corina Ariatimuño, para solucionar la situación.

"Exigimos respuestas inmediatas. El presupuesto del comedor universitario no es un lujo, es un derecho que garantiza nuestra permanencia en esta institución", agregó Zamora.

La paralización de este servicio en el estado Aragua ha generado un estado de alerta que trasciende ese campus. Según reportó Zamora, la crisis con los comedores universitarios ha impactado a las otras sedes alrededor del país, incluida Caracas.

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