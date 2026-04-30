¿Subió el IVA? Seniat aclara situación sobre supuesta nueva alícuota a partir del 1 de mayo

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Este jueves 30 de abril, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) emitió un comunicado oficial sobre supuesta nueva alícuota a partir del 1 de mayo

Al respecto, el ente aseguró que es falsa la información que circula en plataformas digitales sobre un supuesto incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Bajo las directrices del Superintendente Nacional, José David Cabello Rondón, el organismo rechazó categóricamente estas versiones.

En este señaló que, solo buscan generar "confusión, zozobra e incertidumbre" en la ciudadanía y los contribuyentes.

A través de sus redes sociales y el Seniat reiteró su compromiso con "la transparencia y el bienestar económico del país".

Las autoridades recordaron a la población que toda modificación en materia tributaria es publicada estrictamente en Gaceta Oficial y comunicada únicamente a través de los canales institucionales y el portal fiscal oficial www.seniat.gob.ve.

En tal sentido, el Seniat exhortó a los contribuyentes a no hacerse eco de campañas de desinformación que carecen de veracidad.

"Fake News"

A través de redes sociales se viralizó un documento con sellos forjados donde se aseguraba que, a partir del 1 de mayo de 2026, la alícuota general del IVA se ajustaría al 25% a nivel nacional.

El texto falso alegaba que la recaudación estaría destinada de manera "exclusiva y prioritaria" a un fondo de seguridad y soberanía nacional.

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