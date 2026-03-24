Trámites migratorios de venezolanos tendrán nueva sede consular dominicana: sepa dónde

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El Consulado General de República Dominicana en Bogotá se posiciona como la única oficina habilitada para que los venezolanos gestionen trámites migratorios hacia ese país.

La información fue confirmada a través de las redes oficiales del consulado, que enfatizó que todos los procedimientos deben realizarse exclusivamente en esta sede para garantizar su validez y evitar inconvenientes.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas con República Dominicana

Esta medida ocurre tras el reciente anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y República Dominicana, así como la reactivación de vuelos comerciales entre ambos países.

Aunque se trata de un paso importante hacia la normalización de los vínculos bilaterales, los consulados en Santo Domingo y Caracas aún no han abierto sus puertas y no hay una fecha confirmada para su reactivación.

A pesar del avance en la normalización de relaciones y la reactivación de vuelos, la dependencia de la sede en Bogotá continuará hasta que los consulados en Caracas y Santo Domingo abran oficialmente.

Se espera que, en el futuro cercano, se implementen mecanismos adicionales que faciliten el acceso a los trámites para venezolanos dentro de sus propios países, reduciendo la necesidad de desplazarse a otras ciudades.

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