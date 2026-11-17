El conglomerado multinacional colombiano Grupo Éxito regresará oficialmente al mercado venezolano durante el primer trimestre de 2027, marcando así su retorno al país tras más de una década y media de ausencia.

La confirmación fue realizada este lunes por el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, en el marco de la décima edición del encuentro "Radiografía del Retail a la Venezolana", que se lleva a cabo entre este 16 y 17 de noviembre en los espacios del Hotel Eurobuilding en Caracas.

"Estamos seguros que va a ser un hecho concreto. Probablemente va a haber una presencia en Caracas, es lo que se está explorando", aseguró Atencio ante empresarios y medios de comunicación presentes en la cita comercial.

El anuncio concreta las evaluaciones que la directiva de la cadena colombiana había adelantado a mediados de este año, cuando el presidente y CEO de la compañía, Carlos Callejas, manifestó el interés de reingresar de forma sostenible a una plaza donde operaron hasta 2010, antes de que sus tiendas fueran expropiadas y pasaran a manos del Estado.

Más cadenas extranjeras ponen la lupa en Venezuela

El retorno del Grupo Éxito no es el único movimiento binacional que impulsa el sector de autoservicios. Durante la jornada, el titular de ANSA reveló que otras importantes firmas internacionales están analizando oportunidades de inversión en el país:

Tiendas D1 en Caracas: Atencio destacó la participación en el evento de una delegación de 11 ejecutivos de la cadena colombiana D1 —reconocida por su modelo de negocio hard discount (descuento duro)—, quienes evalúan la viabilidad de aterrizar en territorio venezolano.

Interés regional: Además de Colombia, delegaciones empresariales de Portugal, Argentina y Paraguay están revisando el comportamiento del mercado local para concretar alianzas comerciales.

Expansión inversa: Por su parte, el embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller Jaramillo, destacó el crecimiento de empresas venezolanas en territorio neogranadino, resaltando el liderazgo de Farmatodo, además de cadenas impulsadas por empresarios tachirenses en Norte de Santander. Abastecimiento y proyección para cierre de año En el balance presentado durante el foro gremial, ANSA aseguró que el sector cuenta con un 100% de abastecimiento de cara a la temporada decembrina, destacando que el 90% de los productos en anaquel son de producción nacional. Asimismo, el gremio proyecta cerrar este 2026 con la apertura de alrededor de 110 nuevos supermercados a nivel nacional y prevé que para 2027 el consumidor venezolano estabilice sus hábitos hacia compras más planificadas y con mayor variedad de marcas importadas y nacionales.

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