Expertos en leyes afirman que es fundamental nombrar un TSJ reinstitucionalizado, es decir, que responda a la ley y no al Gobierno. Elección del TSJ y CNE pudieron llevarse en paralelo.

Un TSJ imparcial requiere nombrar magistrados con experiencia, experticia y conocimiento del derecho.

El fundador del Centro de Estudios Políticos de la Ucab, Benigno Alarcón, señaló que la elección de un nuevo TSJ y la designación del CNE son dos procesos separados. “El TSJ no decide el CNE. Son procesos que pudieron haberse realizado en paralelo, pero por alguna razón la Mesa de Diálogo decidió que primero uno y después el otro”.

Un TSJ rerinstitucionalizado solo debe responder a la ley

Alarcón afirmó que tener un TSJ reinstitucionalizado, en el sentido de que responda a la ley y no necesariamente al Gobierno, es importantísimo.

Respecto a una fecha en particular para tener listo el nombramiento de los magistrados, señaló que eso está por verse.

Comentó que los miembros de la Mesa de Diálogo dijeron que el nombramiento de los magistrados estaría listo para el 11 de diciembre. “No sé si va a estar listo porque el proceso ha tenido varios retrasos”.

Detalló que el último retraso del proceso se debió al incremento en el número de postulaciones, por lo que el mismo se atrasó una semana. La interrogante es si el gran número de postulaciones atrasará otras etapas del proceso como el estudio de los expedientes, su paso por el baremo, el período de impugnaciones; entre otros.

“No debería extrañarnos que haya más retrasos. No podemos olvidar que el Gobierno no tiene ningún interés en nombrar un nuevo TSJ, esto le interesa a la oposición. Si el Gobierno puede dilatarlo, lo va a hacer, esto dependerá en buena medida de la presión del gobierno de EEUU sobre el Gobierno y la Mesa de Diálogo para que el proceso se agilice”, precisó.

Para tener un TSJ imparcial hay que nombrar magistrados con experiencia y experticia

Para tener un TSJ imparcial y apolítico hay que empezar justamente por el nombramiento de los magistrados que puedan corregir los defectos del sistema, comentó.

“Tiene que ser una persona que conozca a profundidad el derecho, que tenga experiencia, experticia para aplicar las reglas del derecho de forma apropiada”, dijo.

Alarcón expresó que un TSJ imparcial y al margen de los intereses partidistas contribuiría a recuperar la confianza ciudadana en el estado de derecho del país, “sin lugar a duda”.

“Un árbitro en lo legal que no arbitre con independencia, como debe hacerlo, evidentemente destruye la confianza sobre el sistema judicial”, afirmó.

Alarcón señaló que un TSJ apolítico e independiente puede garantizar que ningún venezolano sea perseguido, encarcelado o inhabilitado por expresar opiniones contrarias al Gobierno de turno. “Eso debería reflejar el deber ser”.

Detalló que nadie debe ser arrestado si no hay una orden judicial emitida por un juez; y nadie debe permanecer detenido si un juez sentenció su inocencia o el cumplimiento de la pena.

“La recuperación del sistema judicial puede arrancar por el cambio de magistrados en el en el TSJ y de otros jueces en otros tribunales, y también modificar, revisar y mejorar todo el sistema judicial venezolano”, dijo.

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