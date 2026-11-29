Venezuela obtuvo oficialmente este domingo 29 de noviembre el Récord Guinness correspondiente a la banda de marcha más grande del mundo, tras reunir a más de 15.368 músicos y bailarines provenientes de los 24 estados del país en el Paseo Los Próceres, en Caracas, superando así el registro anterior de 12.269 participantes alcanzado por Japón en mayo de 2025 durante la Expo de Osaka.

La convocatoria, organizada por la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela (Fedebandas) en conjunto con el Ministerio para la Juventud, congregó a agrupaciones de escuelas, universidades y comunidades tras acumular 26.480 horas de ensayo.

La formación ocupó una extensión de 1,6 kilómetros a lo largo del eje monumental y completó un desfile superior a los 350 metros exigidos como mínimo reglamentario, desde el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (IPSFA) hasta la Academia Militar en Fuerte Tiuna.

Luego de concluir el proceso de auditoría y verificación técnica en el lugar, representantes de Guinness World Records validaron el cumplimiento de los parámetros de sincronización y asistencia, certificando el nuevo registro mundial.

Verificación tecnológica y repertorio tradicional

Para auditar el desempeño en tiempo real, la organización internacional implementó un sistema de control que combinó tecnología y supervisión presencial.

Cada integrante portó un chip individual cuyos registros fueron captados por sensores ubicados en dos puntos del trayecto para validar el desplazamiento continuo. Además, un equipo de 150 supervisores desplegados a lo largo del recorrido verificó la ejecución musical y el cumplimiento de las normas durante toda la marcha.

La presentación comenzó con la interpretación del Himno Nacional bajo una dirección musical unificada y continuó con un repertorio centrado en la identidad cultural venezolana, que incluyó parrandas, calipsos y obras emblemáticas como Viva Venezuela, Mi Patria Querida, de Mitiliano Díaz Díaz; La burra, en versión de Un Solo Pueblo con arreglo de transcripción de Edgar Duque; Caballo Viejo, de Simón Díaz; y Mi burrito sabanero, de Hugo Blanco, culminando con una última pieza ejecutada en formación antes de recoger las evidencias finales.