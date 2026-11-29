Este domingo 29 de noviembre Venezuela llevará a cabo el intento para obtener el título del Récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo.

Desde las cuatro de la mañana de este domingo iniciará una jornada en la que Venezuela intentará romper el récord mundial que actualmente ostenta Japón, con 12.269 bandistas, desde mayo de 2025 durante la Expo de Osaka.

Intento de Récord Guiness en Los Próceres

La jornada para este intento de récord Guiness iniciará a las 4 de la mañana del domingo 29 de noviembre con la llegada de los participantes al Patio de las Academias, donde recibirán su kit de identificación, alimentación y acreditación.

Cabe destacar que Venezuela llevará a cabo este intento con un total de 15.368 bandistas confirmados en filas, de 336 bandas de todo el territorio nacional.

El recorrido abarcará desde Espejo de Agua hasta Los Monolitos, un trayecto de 450 metros, donde llevaran a cabo su primera presentación

Posteriormente, realizarán una presentación en sitio: donde la banda ocupará el Paseo de La Nacionalidad e interpretará un segundo tema requeridonpor la organización Guinness World Records.

Verificación del Récord Guinness

El intento iniciará a las 3 de la tarde y durante la presentación de los participantes, al menos 150 supervisores estarán desplegados en Paseo Los Próceres para la verificación del intento de récord Guinness.

Luego de que estos supervisores realicen su trabajo, los participantes interpretarán dos temas adicionales y posteriormente se espera la acreditación del récord.

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