El CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo, reveló detalles sobre la posibilidad de reactivar la ruta aérea entre Miami y Caracas.

Durante una entrevista a Miami Herald, Alvo habló sobre las operaciones de la aerolínea en Venezuela.

¿Latam Airlines reactiva ruta Miami-Caracas?

De acuerdo con las declaraciones del CEO, existe la posibilidad de retomar la ruta entre Miami y Caracas.

"Podría haberlo siempre estamos explorando opciones hace 15 años contamos con una ruta entre Miami y Caracas pero primero necesitamos obtener las aprobaciones gubernamentales, algo que aún no hemos gestionado", aseguró Alvo.

Asimismo, señaló que "Miami es un punto estratégico para nosotros, siempre estamos buscando formas de conectar Miami con Sudamérica".

Operaciones de LATAM Airlines en Venezuela

En este sentido Alvo señaló que la aerolínea ya posee una ruta que conecta a la ciudad de Miami con Venezuela, sin embargo, destacó que es solo para servicios de carga con destino a Caracas y Valencia.

La reactivación de de la conexión entre Miami y Caracas sería beneficiosa mmm mejorando tarifas y la disponibilidad de asientos.

Adicionalmente resaltó que se han llevado una "grata sorpresa" con la próxima ruta que iniciará en enero 2027 entre Caracas y Santiago de Chile.

Aseguró que "la demanda ha sido sólida, las reservas en la ruta desde Santiago; estamos registrando una ocupación de entre el 70 % y el 80%".

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