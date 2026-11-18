Tras la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) en primera discusión el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Económico 2026, se conoció que elevará el límite de crédito público a 14.100 millones de dólares, cifra más de seis veces superior al tope aprobado originalmente.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo sustentan esta ampliación en los cinco años seguidos de crecimiento económico reportados por el Banco Central de Venezuela (BCV), señaló un análisis elaborado por Bitácora Económica.

Al presentar la propuesta, el diputado Ramón Lobo vinculó la iniciativa con la gestión financiera de la presidenta interina Delcy Rodríguez y afirmó que "complementar bajo este mecanismo significa que ese desbloqueo está en camino para generar recursos y podamos dar continuidad al proceso de recuperación económica del país".

"En este sentido, se han impulsado espacios de acercamiento con instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de recibir asistencia técnica y gestionar nuevos financiamientos orientados a apalancar sectores estratégicos para el desarrollo nacional", indicó parte del texto de la ley.

Criterios fiscales y marco legal

El proyecto de ley establece además que "tales operaciones de crédito público se ejecutarán en condiciones financieras favorables y sostenibles, garantizando que su impacto preserve la programación fiscal de la República y responda a sanas prácticas que resguarden la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional".

En materia de plazos, los artículos 40 y 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público fijaron el 15 de octubre como fecha límite para consignar los proyectos de presupuesto y endeudamiento.

Solicitudes de información técnica

Un sector parlamentario opositor salvó su voto al requerir datos adicionales antes del debate definitivo en comisión especial. En la red social X, el diputado Stalin González cuestionó: "¿Cómo se puede aprobar un incremento de esta magnitud sin conocer con precisión cuánto debe el país, cuál es el monto de la deuda externa y cómo se asumirán estos nuevos compromisos? El 91% de los recursos está destinado a proyectos que carecen de suficiente detalle en la ley. Además, tampoco contamos con los informes de viabilidad del BCV que permitan evaluar estas decisiones".