Venezuela rechaza categóricamente su inclusión en la "ridícula" lista de países de “alto riesgo” de la Unión Europea

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado rechazando la decisión de la Unión Europea (UE) de incluirlo en la lista de países de “alto riesgo”.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica su inclusión en la ridícula lista de países de ‘alto riesgo’ publicada por la Unión Europea. Lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”, indicó en la misiva difundida por el canciller Yván Gil, en su cuenta en Instagram.

Agregó que “lo que le molesta a la élite decrépita europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del Sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tatuajes, y que están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”.

A continuación, el comunicado íntegro: