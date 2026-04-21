Abren oficina de atención para las juntas de condominio: detalles aquí

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El alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, informó sobre la apertura de la Oficina de Atención a las Juntas de Condominio.

Esta instancia, que operará bajo la Sindicatura Municipal, nace como respuesta directa a las solicitudes recogidas en el sector Terrazas de Los Teques.

Si necesitas asesoría o quieres canalizar una problemática, ya puedes dirigirte a:

Piso 4 del Concejo Municipal de Guaicaipuro, Los Teques.

Con esta oficina, se establecerá un canal directo entre los vecinos y la alcaldía para resolver problemas de servicios y legalidad.

De acuerdo a la información, no es solo será una oficina de atención, será un espacio de planificación.

En un plazo de dos semanas se instalarán mesas interinstitucionales para abordar:

Servicios Críticos: Agua, electricidad, gas, seguridad, aseo y telecomunicaciones.

Atención Social: Jornadas rotativas de vacunación, atención para adultos mayores, protección animal y planes de abatización para prevenir enfermedades.

El alcalde Fraija ratificó que los edificios deben actualizar su cualidad jurídica.

Esto les permitirá presentar proyectos ante el Consejo Local de Políticas Públicas (CLPP).

Las comunidades que tengan sus papeles al día para agosto podrán optar a financiamiento directo en el presupuesto del ejercicio fiscal 2027.

La asesoría también busca que los condominios eviten pagar tarifas comerciales en servicios públicos por falta de registros actualizados, garantizando que se les cobre la tarifa residencial correspondiente.

Beneficios para Vecinos Organizados

Financiamiento:Acceso a recursos para obras en el edificio (2027).

Asesoría LegalAyuda para formalizar juntas de condominio que no están registradas.

Enlace Directo: Comunicación sin intermediarios con empresas de servicios (Corpoelec, Hidrocapital, etc.).

Tarifas Justas: Actualización de trámites para pagar servicios como residencia y no como comercio.

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