Activan censo para cirugías gratuitas a docentes: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha activado un plan quirúrgico gratuito para resolver patologías específicas que afectan la calidad de vida de sus afiliados.

¿A quién va dirigido?

Este censo está destinado exclusivamente al personal que forma parte de la nómina del MPPE y sus familiares debidamente registrados:

Personal Docente (Activo y jubilado).

Personal Administrativo .

Personal Obrero .

Beneficiarios (Carga familiar afiliada).

¿Cuáles son las cirugías incluidas?

El plan se enfoca en procedimientos de cirugía general y ambulatoria de alta demanda:

Hernias: Inguinal y Umbilical.

Salud Masculina: Varicocele e Hidrocele.

Planificación Familiar: Esterilización quirúrgica.

Pared Abdominal: Eventraciones.

Pasos para el Registro

Para participar, el interesado debe completar un formulario digital que servirá para la clasificación y priorización de los casos:

Acceso: Ingresar al enlace oficial https://forms.gle/6Tsa75oQXyaRFxsV6 proporcionado por las zonas educativas o escanear el Código QR que circula en los canales informativos institucionales. Datos Personales: Se solicitará cédula de identidad, cargo, institución donde labora y número de contacto actualizado. Información Médica: Debes especificar la patología y, de ser posible, tener a mano exámenes o diagnósticos previos que avalen la necesidad de la cirugía.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube