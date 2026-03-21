Activan feria del pescado a bajo costo en Caracas: conozca los puntos de venta este 21 de marzo

Este sábado 21 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada del programa "Venezuela Come + Pescado" en distintos puntos del país.
Según información de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas (Corpesca), los operativos se desplegarán de manera simultánea en varias parroquias de Caracas y en el estado Carabobo.
Puntos de atención en Caracas
En la capital, la feria estará presente en cuatro zonas estratégicas para cubrir diversas parroquias:
- Parroquia Santa Teresa: Av. Sur 0, esquina Piedra a Palmita, frente a la escuela Víctor Manuel Turmero.
- Parroquia El Valle: Av. Intercomunal, calle 07, sector Los Jardines de El Valle.
- Parroquia Antímano: Justo frente a la sede del Seguro Social de Antímano.
- Parroquia El Recreo: Bloque 1 de Simón Rodríguez, comunidad Vista al Ávila.
Jornada en el estado Carabobo
Los habitantes del estado Carabobo también contarán con un punto de venta habilitado para este sábado:
- Municipio Guacara: sector Bolivariano 1, específicamente en la Escuela Francisco Estaba Rojas, ubicada en la calle Venezuela.
Al evitar a los revendedores, las ferias logran que el producto llegue del mar a la mesa a un costo mucho más barato. Esto permite que los vecinos compren pescados como sardina, merluza, corocoro y coporo ahorrando una cantidad importante de dinero en comparación con los negocios habituales.
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