Economía

Activan feria del pescado a bajo costo en Caracas: conozca los puntos de venta este 21 de marzo

Al evitar a los revendedores, las ferias logran que el producto llegue del mar a la mesa a un costo mucho más barato

Por Jennifer James
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 09:10 am
Activan feria del pescado a bajo costo en Caracas: conozca los puntos de venta este 21 de marzo

Este sábado 21 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada del programa "Venezuela Come + Pescado" en distintos puntos del país.

Según información de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas (Corpesca), los operativos se desplegarán de manera simultánea en varias parroquias de Caracas y en el estado Carabobo.

Puntos de atención en Caracas

En la capital, la feria estará presente en cuatro zonas estratégicas para cubrir diversas parroquias:

  • Parroquia Santa Teresa: Av. Sur 0, esquina Piedra a Palmita, frente a la escuela Víctor Manuel Turmero.
  • Parroquia El Valle: Av. Intercomunal, calle 07, sector Los Jardines de El Valle.
  • Parroquia Antímano: Justo frente a la sede del Seguro Social de Antímano.
  • Parroquia El Recreo: Bloque 1 de Simón Rodríguez, comunidad Vista al Ávila.

Jornada en el estado Carabobo

Los habitantes del estado Carabobo también contarán con un punto de venta habilitado para este sábado:

  • Municipio Guacara: sector Bolivariano 1, específicamente en la Escuela Francisco Estaba Rojas, ubicada en la calle Venezuela.

Al evitar a los revendedores, las ferias logran que el producto llegue del mar a la mesa a un costo mucho más barato. Esto permite que los vecinos compren pescados como sardina, merluza, corocoro y coporo ahorrando una cantidad importante de dinero en comparación con los negocios habituales.

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