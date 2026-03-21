Cédula de identidad para niños en Venezuela: conozca los requisitos para tramitarla

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La cédula de identidad es un documento esencial para los niños y adolescentes en Venezuela, ya que permite acreditar su identidad ante instituciones educativas, organismos públicos y distintos servicios.

Las autoridades recomiendan a los representantes preparar con anticipación todos los recaudos para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso.

Según la normativa vigente, los menores deben tramitar este documento a partir de los 9 años de edad. Desde ese momento, la identificación deja de depender únicamente del acta de nacimiento y pasa a requerir la cédula como documento oficial para diversos procedimientos dentro del país.

Documentos básicos para solicitar la cédula

Para completar el trámite de forma exitosa, los padres o representantes deben presentar algunos recaudos fundamentales ante la oficina correspondiente. Entre los principales documentos se encuentran:

Acta de nacimiento original del menor.

Documento en buen estado, sin roturas, manchas de agua o cintas adhesivas.

Copia de la cédula de identidad de los padres.

Presencia del niño, niña o adolescente el día del trámite.

Situaciones especiales que requieren recaudos adicionales

Existen ciertos casos en los que las autoridades pueden solicitar documentos adicionales para validar la información del menor. Entre ellos destacan los siguientes:

Madre extranjera: se debe presentar el certificado de nacimiento original o la constancia de parto.

Parto extrahospitalario: se requiere el documento de verificación emitido por el Registro Civil al momento de registrar al menor.

Quién puede realizar el trámite

La normativa establece que solo el padre o la madre pueden gestionar la solicitud de la cédula del menor.

En caso de que un tercero necesite realizar el trámite, deberá contar con un documento legal que respalde su responsabilidad sobre el niño o adolescente.

Autorización para terceros

Cuando el solicitante no es el padre ni la madre, será obligatorio presentar la Colocación Familiar emitida por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin este documento, las autoridades no podrán continuar con el proceso de cedulación.

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