Actualiza tu modem Cantv y mejora la navegación: oficinas donde los puedes adquirir

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) invitó a sus usuarios a actualizar el módem para tener una mejor navegación en internet.

A través de su cuenta en Instagram, la empresa informó a todos sus usuarios que ya pueden solicitar el módem en sus oficinas ubicadas en todo el territorio nacional.

El precio actual del módem es de 40 dólares aproximadamente (tasa BCV).

Estos son los centros de atención de Cantv:

Miranda en el CCCT, Chacao, Los Cortijos, Guarenas, Los Teques y Charallave, las cuales laboran de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Distrito Capital en la avenida Libertador y Los Chaguaramos, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

La Guaira en Maiquetía, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Zulia en Cabimas, Salto Ángel, San Francisco, Los Olivos y Ciudad Ojeda, desde 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

Falcón en Coro y Punto Fijo, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Lara en Barquisimeto Centro, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Trujillo en Trujillo y Valera, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Mérida en Mérida Centro, El Vigía y Tovar, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Táchira en Colón inicia la jornada a las 8:00 am hasta la 1:00 pm; San Antonio, Pirineos, La Grita, Rubio y La Concordia, desde las 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Aragua: Maracay Centro, La Victoria de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Carabobo: Las Industrias, Puerto Cabello, Bejuma de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Yaracuy: San Felipe y Chivacoa

Barinas: Barinas, Santa Bárbara de Barinas

Portuguesa: Acarigua, Guanare

Guárico: San Juan de los Morros, Valle de la Pascua, Altagracia de Orituco, Calabozo y Zaraza

Cojedes: San Carlos

Apure: San Fernando

Bolívar: San Félix, Ciudad Bolívar, Santa Elena de Uairén, Guasipati

Delta Amacuro: Tucupita

Amazonas: Puerto Ayacucho

Anzoátegui: Puerto La Cruz, Barcelona y El Tigre

Sucre: Cumaná y Carúpano

Monagas: Maturín

Nueva Esparta: Porlamar y Sambil Margarita

Para saber la ubicación y el horario de las demás oficinas ingresa haz clic aquí

Es importante mencionar que Cantv resaltó que para realizar el proceso "no requiere ser el titular del servicio".

