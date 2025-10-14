Cantv habilita este correo para atender denuncias anónimas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) ha anunciado la activación de un nuevo canal de comunicación para que usuarios, trabajadores y ciudadanos reporten de forma segura y confidencial cualquier irregularidad relacionada con la prestación de sus servicios.

La medida busca fortalecer la transparencia operativa de la empresa y combatir de manera directa las prácticas ilícitas que puedan afectar tanto a los clientes como a la infraestructura de la red.

Canal confidencial para reportar irregularidades

CANTV ha habilitado una dirección de correo electrónico específica para recibir denuncias sobre prácticas indebidas, tales como cobros indebidos, venta irregular de equipos o cualquier acto de corrupción en los procesos de servicio.

El correo de contacto es: [email protected]

La empresa enfatiza que la información suministrada es confidencial y permite el envío de reportes de manera anónima, garantizando así la protección del denunciante.

El anuncio viene acompañado de un llamado a la acción bajo el lema: "Protege tus redes. El silencio también desconecta", instando a la colaboración ciudadana para mantener la integridad del servicio de telecomunicaciones.

Con esta herramienta, CANTV busca que la denuncia se convierta en una clave fundamental para la calidad y la legalidad de sus operaciones a nivel nacional.

Ministerio de Transporte y Cantv sellan acuerdo

El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, anunció que suscribieron un acuerdo clave con Cantv para mejorar las comunicaciones.

Este proyecto se prepara para comenzar una fase de modernización que busca alinear su infraestructura con los estándares tecnológicos.

Despliegue digital en Maiquetía

La reciente firma del convenio en el marco de la Feria Internacional de Telecomunicaciones 2025 no es solo un trámite administrativo, sino un paso hacia la optimización de los servicios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, "consolidando la apuesta por un desarrollo integral que impacta directamente en la calidad de vida de los venezolano"

El pacto estratégico tiene como objetivo principal la renovación y el fortalecimiento del sistema de telecomunicaciones en la principal terminal aérea del país.

Esto implica una mejora sustancial en la calidad de las operaciones, lo que se traduce en un flujo de pasajeros más ágil y eficiente.

Beneficios para los viajeros en Maiquetía

La implementación de este acuerdo traerá beneficios directos para los ciudadanos. Una infraestructura de telecomunicaciones robusta en el aeropuerto permite una mayor velocidad en los trámites de registro y embarque, mejor acceso a la información de vuelos y una experiencia de navegación más fluida para los pasajeros.

La conectividad en las terminales, que va desde el acceso a internet hasta los sistemas de información de vuelo, se verá optimizada, lo que contribuye a reducir los tiempos de espera y a mejorar la percepción general del servicio.

