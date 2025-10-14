El bono por más de Bs 23 mil que pagará Patria: quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, la plataforma del Sistema Patria liberará un pago especial por más de 23.000 bolívares en su monedero digital.

Este estipendio forma parte de las ayudas sociales que entrega el Ejecutivo Nacional durante el mes de octubre como complemento del ingreso mínimo integral.

El bono por más de Bs 23 mil que pagará Patria

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el histórico de pagos del Sistema Patria, pronto se entregará el pago del Ingreso por Guerra Económica.

Es un bono social entregado por el Gobierno Nacional a través del Sistema Patria.

Se distribuye a diferentes grupos, como empleados públicos, jubilados y pensionados, con el objetivo de mitigar el impacto de la situación económica en el país.

El monto del bono y la fecha de su desembolso pueden variar.

Se espera que los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobren 120 dólares indexados o un aproximado de 23.200,00 bolívares.

En septiembre se otorgó por 18.720,00 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos y a quiénes los reciben?

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic en “denunciar”.

