¿Afiliación o retiro? Las planillas del IVSS que todo trabajador debe conocer y exigir

IVSS no es solo una sigla institucional: representa el sistema que garantiza derechos laborales y protección social en Venezuela. Sin embargo, muchos trabajadores desconocen los documentos que respaldan su afiliación y retiro formal.

En especial, las planillas 14-02 y 14-03 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son esenciales para mantener la legalidad y evitar contratiempos.

Aunque el empleador debe gestionar estos formularios, el trabajador tiene derecho a conocer su función, plazos y cómo verificar que se hayan presentado correctamente ante el IVSS.

IVSS: claves de las planillas que respaldan tu relación laboral

La planilla 14-02 registra al trabajador en el sistema del IVSS. También permite modificar datos como nombre, cédula o fecha de ingreso.

Por su parte, la planilla 14-03 formaliza el retiro del trabajador. La empresa debe entregarla dentro de los tres días hábiles posteriores a la desvinculación.

¿Qué documentos exige el IVSS en cada carpeta laboral?

Según la Providencia Administrativa 003 publicada en Gaceta Oficial Nº 39.788, cada expediente debe incluir al menos 15 documentos clave.

Entre ellos figuran la forma 14-01 (aprobación TIUNA), las tres últimas órdenes de pago, la nómina, el registro patronal y el acta constitutiva de la empresa.

Además, se exige la última declaración del ISLR, copia de recibos de pago, contrato de arrendamiento si aplica, y la cédula del representante legal.

¿Por qué es vital mantener estas planillas actualizadas?

De acuerdo con Asesoría C&E, omitir o retrasar la entrega de estas planillas puede generar sanciones administrativas y afectar el acceso a beneficios sociales.

Asimismo, mantener la documentación al día permite al trabajador verificar su estatus en el sistema y exigir sus derechos ante cualquier irregularidad.

¿Qué puede hacer el trabajador para protegerse?

El trabajador puede solicitar copia de la planilla 14-02 al momento de su ingreso. También puede verificar su afiliación en el portal oficial del IVSS.

En caso de retiro, debe confirmar que la empresa haya entregado la planilla 14-03 en el plazo establecido. Esto evita problemas con pensiones o prestaciones futuras.

