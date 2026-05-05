Ajustan tarifas de planes en Digitel y Movistar: montos para mayo 2026

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Dos de las compañías telefónicas más importantes del país, Movistar y Digitel, han aumentado el costo de sus tarifas para el mes de mayo.

Debido a las variaciones en el mercado cambiario, las dos empresas de telecomunicaciones han ido incrementando paulatinamente sus

Movistar presentó una subida en sus planes pasando el plan Plus de 25 GB a costar Bs. 8.860,93, de ahí para abajo el de 10 GB Bs. 5.597,03. El plan de 6 GB pasó a Bs. 3.358,35 y el de 4 GB tuvo un ligero aumento teniendo ahora un precio de Bs. 2.242,17, cuando antes era de 2.170,33.

Los planes más económicos para Movistar son el de 2 GB siendo el monto de Bs. 1.121,09 y el servicio Full Plus en Bs. 159,14.

Mientras que, Digitel vio un cambio en sus tarifas siendo el de mayor precio el de 30 GB alcanzando los Bs. 12.238,87, el de 12 GB en Bs. 6.109,64 y el de 6 GB en Bs. 3.054,82.

Todos estos costos son calculados a su equivalencia en dólares como parte de la estrategia de estas operadoras telefónicas para poder mantener su operatividad.

Por otra parte, la compañía Movilnet de momento conserva el precio de sus tarifas.

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