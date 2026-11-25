La Alcaldía de Chacao informó a sus ciudadanos sobre la ejecución de un simulacro de desalojo preventivo y evacuación en las instalaciones de la Torre TFC, situada en la urbanización Altamira, este miércoles a partir de las 9:00 a. m., con un operativo que contempla posibles restricciones temporales en la circulación vehicular en las calles cercanas al edificio.

Según la cuenta de la alcaldía la actividad se desarrollará en las inmediaciones de la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la estación Metro Altamira y la avenida del Ávila, zona donde se ubica esta edificación.

Impacto en el tránsito y recomendaciones

Ante el despliegue de este protocolo de seguridad municipal, a cargo del alcalde Gustavo Duque, las autoridades advirtieron que el flujo de vehículos en las vías adyacentes puede presentar demoras durante la jornada.

"Le pedimos a nuestros vecinos y visitantes mantener la calma; además de estar atentos a las instrucciones de los funcionarios en la vía para evitar inconvenientes", indicó parte del comunicado.

Asimismo, la Alcaldía reiteró el llamado a conductores y peatones que transitan por el sector de Altamira a tomar previsiones en sus desplazamientos matutinos de este miércoles y acatar las señales de los efectivos desplegados en el perímetro.

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