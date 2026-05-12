Atención Social

Anuncian el nuevo voluntariado "Nietos": los más jóvenes enseñarán a los abuelos a usar el Sistema Patria

Por Genesis Carrillo
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 08:54 pm
Anuncian el nuevo voluntariado "Nietos": los más jóvenes enseñarán a los abuelos a usar el Sistema Patria

La Gran Misión Venezuela Joven y el Ministerio para la Juventud dieron inicio a la Brigada Voluntaria “Nietos”, la cual ya abrió su proceso de inscripción para todas aquellas personas de entre 15 a 35 años de edad, que deseen formar parte de esta iniciativa que recorrerá el país para brindar amor, acompañamiento y atención a los abuelos y abuelas.

Los puntos de inscripción o registro están ubicados en liceos, universidades y plazas de todo el territorio nacional o también a través de la plataforma web venezuelajoven.org.ve/nietos/ donde la persona debe llenar una planilla con los datos solicitados e inmediatamente ya formará parte de esta brigada.

De que se trata:

  • Alfabetización Digital: Enséñales a usar la tecnología, revisar sus bonos en Patria y gestionar trámites en línea.
  • Puente de Protección: Reporta si necesitan medicinas o atención médica primaria.
  • Salud y Recreación: Organiza caminatas y actividades para su bienestar.

Esta iniciativa tiene como meta llegar a los 50.000 voluntarios para el rescate de 500.000 historias, cuyos objetivos se basan en el acompañamiento efectivo y el bienestar integral que se merecen.

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