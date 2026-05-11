¿Ya tienes tu reembolso por COVID? Tienes hasta esta fecha para reclamar el dinero del IRS

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El tiempo corre para millones de contribuyentes en Estados Unidos que podrían recuperar dinero de sus bolsillos tras una victoria judicial contra el IRS.

La National Taxpayer Advocate (NTA) notificó que el fallo del caso Kwong vs. United States permite a ciudadanos y pequeñas empresas reclamar el reembolso de multas e intereses cobrados indebidamente durante la pandemia.

Debido a una interpretación de la emergencia nacional por COVID-19, el tribunal determinó que los plazos fiscales debieron extenderse de forma automática, lo que convierte en ilegales muchas de las sanciones aplicadas entre 2020 y 2023.

¿Cómo obtenerlo?

Para asegurar esta devolución, los interesados deben presentar el Formulario 843 antes de la fecha límite del 10 de julio de 2026 según detalla Solo Dinero.

Este proceso es de gran importancia para personas con ingresos moderados y dueños de negocios que enfrentaron cargos por pagos tardíos o errores administrativos en un periodo de crisis.

Los expertos recomiendan revisar de inmediato las transcripciones fiscales en el sitio oficial del IRS para identificar pagos pendientes, ya que el organismo no emitirá estos cheques de forma automática sin una solicitud formal del contribuyente.

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