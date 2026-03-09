App venezolana permite pagar en USDT a cualquier comercio: funciona como un pago móvil

Suscríbete a nuestros canales

Intercambiar USDT para pagar en comercios de Venezuela de manera rápida y sencilla, ya es posible a través de la plataforma Pago Móvil Crixto.

Una vía más segura que el P2P y que permite hacer transacciones en bolívares a cualquier banco del sistema financiero nacional de manera inmediata y sin intermediarios.

USDT, también conocida como Tether, es la moneda estable (stablecoin) más utilizada en el mercado global de criptomonedas. Fue lanzada en el año 2014 por Tether Limited y diseñada para garantizar estabilidad en un entorno caracterizado por la volatilidad de otras criptomonedas. Su valor está vinculado al dólar estadounidense, por lo que 1 USDT equivale a 1$.

Según datos de Chainalysis, Venezuela ha movilizado cerca de 44.600 millones de dólares en activos digitales en 2025, destacando que el 47% de las transacciones menores a 10.000 dólares se efectúan mediante criptomonedas estables (stablecoins).

Cuatro años en el mercado venezolano

Con pago móvil CRIXTO, ya las personas pueden pagar directo con sus USDT sin necesidad de hacer un P2P, sin transar con desconocidos. Agregando valor a la oferta de servicios criptofinancieros de Crixto, que ya suma 4 años de operaciones con licencia autorizada, consolidándose como la plataforma de pagos en USDT con más años en el mercado venezolano.

Alcanzando cifras históricas de 640% en crecimiento de nuevos usuarios registrados para el 2025, captando más de 250 mil personas en un solo año. De este total, el 40% se mantienen como usuarios activos, sumando 100 mil personas que operan de forma recurrente dentro del ecosistema.

“Crixto es una empresa 100% de talento y capital venezolano, que contribuye al desarrollo de la economía nacional, haciendo que las criptomonedas sean usables para pagar en todos los comercios del país”, destaca el Ingeniero Adrián Ruiz, CEO de CRIXTO VENEZUELA.

Desde 2022, CRIXTO cuenta con la Licencia de Funcionamiento para el Intercambio, que otorga la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).

Hace un año la empresa lanzó CRIXTO PAY, la App de pagos con USDT de Venezuela, dirigida a personas naturales mayores de 18 años, disponible para dispositivos IOS y android.

Con el lanzamiento del pago móvil CRIXTO, esta APP hace usable las criptomonedas en lo cotidiano, para pagos con USDT convertidos a moneda local de forma inmediata, con un simple pago móvil hacia cualquier cuenta en bolívares del sistema bancario venezolano.

Para conocer más información sobre esta plataforma de intercambio consulte su sitio web oficial www.crixto.com y su cuenta en Instagram @crixto.pay

