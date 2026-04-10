Arranca pago de megabono en Patria por más de BS. 56.000: ¿Quiénes lo reciben este 10 de abril?

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial arrancó el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente a abril a través de la Plataforma Patria, así lo confirmó Patria Digital en su cuenta de Telegram.

El monto del pago es de 56.760 bolívares, y está destinado pra los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado y nómina especial. Sin embargo, los montos varían según el organismo donde presen servicio y sus respectivos cargos.

Asimismo, los beneficiarios recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Mensaje a enviar al 3532 para que lleguen los bonos

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube