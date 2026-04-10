Arranca pago de megabono en Patria por más de BS. 56.000: ¿Quiénes lo reciben este 10 de abril?

De manera oficial arrancó el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente a abril a través de la Plataforma Patria, así lo confirmó Patria Digital en su cuenta de Telegram.
El monto del pago es de 56.760 bolívares, y está destinado pra los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado y nómina especial. Sin embargo, los montos varían según el organismo donde presen servicio y sus respectivos cargos.
Asimismo, los beneficiarios recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
Mensaje a enviar al 3532 para que lleguen los bonos
Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.
- Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.
- Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).
- Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.
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