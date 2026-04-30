Arranca proceso de Fe de Vida para este personal de la administración pública: cronograma y requisitos

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El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) anunció a través de sus canales oficiales el inicio del proceso de Fe de Vida 2026.

Esta actualización de datos es de carácter obligatorio para todo el personal jubilado, pensionado por discapacidad y sobrevivientes adscritos a esta institución, con el fin de garantizar la continuidad de sus beneficios económicos.

El operativo se llevará a cabo desde este 4 de mayo hasta el 30 de junio, bajo un esquema de atención organizado por el terminal de la cédula de identidad.

Cronograma de atención

Para evitar aglomeraciones, el proceso se realizará según el último dígito del documento de identidad del beneficiario:

Lunes: Terminales 0 y 9.

Martes: Terminales 1 y 8.

Miércoles: Terminales 2 y 7.

Jueves: Terminales 3 y 6.

Viernes: Terminales 4 y 5.

Puntos de actualización

Los interesados deberán acudir a las sedes habilitadas según su ubicación geográfica:

En Caracas: Centro Simón Bolívar, Edificio Sur, Piso 4 (Ala Oeste).

En el interior del país: Direcciones Estadales de Salud (sedes de la antigua Sanidad).

Consideraciones especiales y seguridad

El Ministerio enfatizó que el trámite es estrictamente gratuito y personal, instando a los beneficiarios a no utilizar gestores para evitar posibles estafas.

Asimismo, se han previsto soluciones para casos excepcionales:

Movilidad reducida: Si el beneficiario no puede trasladarse por motivos de salud, un familiar debe reportar la situación para coordinar una visita domiciliaria por parte de las autoridades.

Residentes en el exterior: Quienes se encuentren fuera del país podrán cumplir con este requisito a través de correo electrónico.

Para obtener la guía completa de requisitos y las direcciones exactas de las oficinas regionales, el Ministerio recomienda consultar el enlace en su biografía oficial.