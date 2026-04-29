A dos días del 1 de mayo: economista Olmos asoma aumento salarial "escalonado"

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En la víspera del anuncio del aumento salarial por parte del Ejecutivo, economistas dicen que el incremento será comedido, no llegará a tres dígitos, y se mantendrá en el tiempo.

El economista y profesor del IESA, Aarón Olmos, señaló que el Ejecutivo nacional habló de un salario mínimo responsable, un monto manejable desde el punto de vista del financiamiento del gasto de una nómina pública.

Comentó que “se mencionaron varios montos, se habló de $ 70 equivalentes en bolívares más unos complementos, otros hablaron de $ 150, inclusive hasta $ 200. Eso efectivamente solo lo maneja el Ejecutivo nacional en términos de su capacidad”.

Añadió que si se modifica la base de ese salario mínimo, muchos elementos propios de la Ley también se modificarán. “Creo que se tiende a olvidar ese aspecto tan importante, no es solo el salario, sino todas las bonificaciones, pasivos y elementos contractuales”.

Al hablar de un salario mínimo comedido, Olmos señaló que bien sea comedido o responsable, efectivamente “los montos que maneja el Ejecutivo nacional no llegan a los tres dígitos”.

Que el aumento salarial sea responsable, “lo pudiésemos interpretar como que esté bajo el alcance o las posibilidades reales del Ejecutivo de poderlo costear en términos de su generación de ingresos. Eso es lo que se puede interpretar de un salario responsable”, dijo.

Ejecutivo determinará el monto del aumento salarial y podría ser escalonado

Destacó que el Ejecutivo nacional determinará el monto del incremento salarial y la forma de hacerlo, “incluso se ha hablado de un incremento importante, pero de manera escalonada”.

Respecto a si el Gobierno cuenta con los recursos para realizar el aumento salarial y que se mantenga en el tiempo, indicó que “de tenerlos para generar un aumento en los términos en los cuales hasta ahora se han manejado algunas cifras, es posible”.

Nuevo salario debe mantenerse en el tiempo

Comentó que el Ejecutivo tiene un reto muy importante en poder generar disciplina fiscal, estructurar mejor la economía y generar las fuentes de financiamiento suficiente para financiar la estructura del aparato público nacional, y mantener un nuevo salario de aquí a diciembre.

“Los beneficios laborales no se retiran. De alguna manera, luego de tomar esta decisión, tiene que mantenerse y hay que buscar las fuentes de financiamiento para poderlas establecer en el tiempo”, afirmó.

Olmos indicó que la mejora de los salarios en el sector público, que tiene un salario base más complemento, tendrá una incidencia en el sector privado porque evidentemente tendrá un efecto precio sobre el mercado.

“Si la idea es generar beneficios para los trabajadores, también el sector privado lo tiene que estimar en función de sus posibilidades”, dijo.

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