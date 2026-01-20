Programas técnicos

Arrancan las inscripciones para los cursos del Inces: así puede acceder a los programas gratuitos

Los interesados de cualquier estado pueden gestionar su solicitud de manera virtual

Por Jerald Jimenez
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 09:01 pm
Arrancan las inscripciones para los cursos del Inces: así puede acceder a los programas gratuitos

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) inició su proceso de inscripciones para el ciclo formativo 2026 con múltiples oportunidades.

La institución ofrece una oferta académica diseñada para integrar a los ciudadanos en la economía real a través de programas técnicos en todos los estados del territorio nacional.

Sectores estratégicos y oferta formativa 

La programación de este año prioriza áreas fundamentales para el desarrollo nacional. El Inces ha estructurado su contenido en torno a sectores clave:

Soberanía: agroalimentario, pesquero y acuícola.

 Infraestructura,:con énfasis en la construcción e industria civil y militar.

Economía real: mediante programas en banca, mercado de valores y emprendimiento.

Área de telecomunicaciones

  • Energía: hidrocarburos, minería e industrias básicas.

  • Salud: sector farmacéutico.

  • Hospitalidad: turismo nacional e internacional.

  • Poder comunal: economía comunal socialista y solidaria.

Para facilitar el acceso, el Inces cuenta con más de 800 perfiles productivos que van desde la tecnología hasta la agroindustria. El proceso de aprendizaje y registro está completamente digitalizado a través de la Plataforma HACER, la IncesAPP y el Campus Virtual, herramientas que permiten un seguimiento rápido de los trámites académicos.

Requisitos y registro

La formación es 100% gratuita y está dirigida a todo el público, sin restricciones económicas. Los interesados de cualquier estado pueden gestionar su solicitud de manera virtual.

Para formalizar la inscripción, los usuarios deben ingresar al portal oficial www.inces.gob.ve y seleccionar la opción "Inscripciones 2026", o acceder mediante el enlace disponible en las redes sociales de la institución.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
México
Florida
Nueva York
Lunes 19 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América