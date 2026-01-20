Arrancan las inscripciones para los cursos del Inces: así puede acceder a los programas gratuitos

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) inició su proceso de inscripciones para el ciclo formativo 2026 con múltiples oportunidades.
La institución ofrece una oferta académica diseñada para integrar a los ciudadanos en la economía real a través de programas técnicos en todos los estados del territorio nacional.
Sectores estratégicos y oferta formativa
La programación de este año prioriza áreas fundamentales para el desarrollo nacional. El Inces ha estructurado su contenido en torno a sectores clave:
Soberanía: agroalimentario, pesquero y acuícola.
Infraestructura,:con énfasis en la construcción e industria civil y militar.
Economía real: mediante programas en banca, mercado de valores y emprendimiento.
Área de telecomunicaciones
Energía: hidrocarburos, minería e industrias básicas.
Salud: sector farmacéutico.
Hospitalidad: turismo nacional e internacional.
Poder comunal: economía comunal socialista y solidaria.
Para facilitar el acceso, el Inces cuenta con más de 800 perfiles productivos que van desde la tecnología hasta la agroindustria. El proceso de aprendizaje y registro está completamente digitalizado a través de la Plataforma HACER, la IncesAPP y el Campus Virtual, herramientas que permiten un seguimiento rápido de los trámites académicos.
Requisitos y registro
La formación es 100% gratuita y está dirigida a todo el público, sin restricciones económicas. Los interesados de cualquier estado pueden gestionar su solicitud de manera virtual.
Para formalizar la inscripción, los usuarios deben ingresar al portal oficial www.inces.gob.ve y seleccionar la opción "Inscripciones 2026", o acceder mediante el enlace disponible en las redes sociales de la institución.
