Arrancan las inscripciones para los cursos del Inces: así puede acceder a los programas gratuitos

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) inició su proceso de inscripciones para el ciclo formativo 2026 con múltiples oportunidades.

La institución ofrece una oferta académica diseñada para integrar a los ciudadanos en la economía real a través de programas técnicos en todos los estados del territorio nacional.

Sectores estratégicos y oferta formativa

La programación de este año prioriza áreas fundamentales para el desarrollo nacional. El Inces ha estructurado su contenido en torno a sectores clave:

Soberanía: agroalimentario, pesquero y acuícola.

Infraestructura,:con énfasis en la construcción e industria civil y militar.

Economía real: mediante programas en banca, mercado de valores y emprendimiento.

Área de telecomunicaciones

Energía: hidrocarburos, minería e industrias básicas.

Salud: sector farmacéutico.

Hospitalidad: turismo nacional e internacional.

Poder comunal: economía comunal socialista y solidaria.

Para facilitar el acceso, el Inces cuenta con más de 800 perfiles productivos que van desde la tecnología hasta la agroindustria. El proceso de aprendizaje y registro está completamente digitalizado a través de la Plataforma HACER, la IncesAPP y el Campus Virtual, herramientas que permiten un seguimiento rápido de los trámites académicos.

Requisitos y registro

La formación es 100% gratuita y está dirigida a todo el público, sin restricciones económicas. Los interesados de cualquier estado pueden gestionar su solicitud de manera virtual.

Para formalizar la inscripción, los usuarios deben ingresar al portal oficial www.inces.gob.ve y seleccionar la opción "Inscripciones 2026", o acceder mediante el enlace disponible en las redes sociales de la institución.

