Así puedes registrarte en el Seniat y gestionar trámites por internet: requisitos claves

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), se modernizó para que tanto personas naturales como empresas puedan cumplir con sus obligaciones legales desde la comodidad de su casa u oficina.

Estar al día con el sistema tributario es fundamental para evitar sanciones y poder realizar otros trámites legales en el país.

¿Cómo registrarse por primera vez?

Para crear tu usuario en el sistema, sigue estos pasos directos:

Visita la página oficial del Seniat

Selecciona la opción "Persona Natural" o "Persona Jurídica" según sea tu caso.

Haz clic en "Regístrese" y coloca los datos de tu documento de identidad (Cédula o RIF).

El sistema te pedirá datos que solo tú conoces para verificar tu identidad.

Elige un nombre de usuario y una contraseña que no olvides. También deberás configurar una pregunta de seguridad.

Trámites que puedes hacer por internet

Una vez que tengas tu usuario activo, estas son las gestiones principales que puedes realizar en línea:

Declaración y pago del ISLR : puedes declarar el Impuesto Sobre la Renta cada año y generar la planilla de pago.

: puedes declarar el Impuesto Sobre la Renta cada año y generar la planilla de pago. Actualización del RIF : si cambias de dirección, estado civil o teléfono, puedes modificar estos datos y reimprimir tu comprobante digital.

: si cambias de dirección, estado civil o teléfono, puedes modificar estos datos y reimprimir tu comprobante digital. Declaración de IVA : las empresas y contribuyentes especiales pueden declarar este impuesto mensualmente.

: las empresas y contribuyentes especiales pueden declarar este impuesto mensualmente. Consulta de estado de cuenta : puedes revisar si tienes deudas pendientes o si tus pagos se han procesado correctamente.

: puedes revisar si tienes deudas pendientes o si tus pagos se han procesado correctamente. Retenciones: consultar y gestionar las retenciones que se te han aplicado.

Requisitos básicos para navegar el portal

Para que la página funcione correctamente y no tengas errores al cargar tus datos, toma en cuenta lo siguiente:

Se recomienda usar versiones recientes de Google Chrome o Mozilla Firefox.

Ten siempre tu RIF físico (si es primera vez) y tu cédula de identidad.

Asegúrate de tener acceso al correo que registres, ya que allí recibirás notificaciones importantes.

