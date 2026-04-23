Así registras tu emprendimiento en el IVSS: paso a paso

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En Venezuela, los emprendedores tienen que seguir una ruta para formalizar su negocio y estar al día con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Para esto se exige que cumplan con una serie de requisitos y documentos que garanticen la protección social de los integrantes de su negocio.

A continuación te indicamos cómo proceder paso a paso para registrar tu emprendimiento ante el IVSS.

Así llevas tu empresa al IVSS

El usuario debe ingresar al portal oficial del IVSS y generar una solicitud de registro usando el RIF vigente y el correo electrónico del negocio.

Es importante conservar el número de confirmación que proporciona el sistema para las próximas etapas del trámite.

Para finalizar su inscripción, el emprendedor deberá presentar una serie de recaudos tanto en original como en copia:

RIF actual del negocio.

Certificado de Registro de Emprendimiento.

Cédula de identidad del titular.

Recibo de luz o de agua del lugar donde opera el negocio.

Se debe resaltar que, cuando los datos estén cargados, el interesado contará con un lapso de tres días hábiles para dirigirse a la oficina del IVSS correspondiente, según su dirección fiscal.

Por lo que, una vez que haya validado los documentos, el instituto le enviará por correo electrónico el usuario y la clave definitiva para tramitar los procesos administrativos desde la comodidad de su oficina.

El proceso termina con la carga de la nómina. Con las credenciales ya listas, el emprendedor debe volver a entrar al Sistema TIUNA para registrar formalmente a sus trabajadores, usando el número de cédula de cada uno y detallando el salario base de cada integrante del equipo.

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