¡Atención! Así puedes gestionar las etiquetas complementarias en el SACS: pasos y requisitos en línea

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El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) realizó una actualización importante en sus procesos administrativos.

Ahora todas las gestiones relacionadas con el uso de etiquetas complementarias y empaques (marbetes) deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma digital conocida como SIACSv2.

Esta medida busca modernizar la fiscalización de productos y agilizar los tiempos de respuesta para las empresas. Al migrar este trámite al entorno virtual, el organismo asegura un control más estricto y transparente sobre la información que llega al consumidor final.

Pasos para realizar el trámite en el SIACSv2

Para cumplir con esta nueva normativa obligatoria, los usuarios deben seguir este procedimiento digital:

Acceder al portal web de SIACSv2 con el usuario y clave correspondientes.

En el menú principal, entrar a la opción de "Coordinación de Vigilancia y Control".

Elegir el trámite específico para etiquetas complementarias o empaques.

Colocar el RIF de la empresa importadora y completar los datos del formulario.

Revisar la planilla, pagar en línea a través del botón de pago y consignar la documentación física en la casilla única del SACS.

Revisar el avance del proceso directamente en la página web.

¿Qué es el SACS y cuál es su función?

El SACS es el organismo encargado de vigilar y controlar todos los productos que consumen los venezolanos. Su labor principal es supervisar que alimentos, medicinas, cosméticos y productos de limpieza cumplan con las normas de seguridad y calidad antes de salir a la venta.

Al estar adscrito al Ministerio de Salud, su objetivo es evitar que circulen productos falsificados o en mal estado que puedan poner en riesgo la salud de la población.

Trámites principales y beneficios

Además de la nueva gestión de etiquetas, el SACS se encarga de emitir registros sanitarios, permisos de importación y certificados de buenas prácticas de fabricación.

Para el ciudadano común, la existencia de este ente garantiza que los productos en los anaqueles son seguros. Para las empresas, asegura que todos compitan bajo las mismas reglas, promoviendo la confianza en el mercado nacional e internacional.

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