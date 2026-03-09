Atención estudiantes: Unimet confirma nueva Feria de Empleo y Pasantías 2026

La Unimet ha anunciado un evento que busca conectar a jóvenes universitarios con empresas y especialistas de distintos sectores productivos del país.
Esta actividad se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, en Caracas, con entrada libre para los interesados.
La feria representa un espacio clave para que estudiantes y recién graduados puedan conocer opciones de empleo, programas de pasantías y establecer contactos con representantes del sector empresarial.
Además, permitirá a los asistentes obtener información directa sobre oportunidades profesionales y tendencias del mercado laboral.
Detalles del evento
Los organizadores informaron que el encuentro se desarrollará durante dos jornadas con diversas actividades académicas y profesionales. El evento contará con stands informativos, charlas y espacios de interacción con empresas.
- Fecha: 11 y 12 de marzo
- Lugar: Universidad Metropolitana
- Horario: de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde
- Entrada: gratuita
Las actividades se realizarán en varios espacios del campus universitario, como el Paraninfo, la Plaza del Rectorado, el Salón de las Ideas y el Espacio Caracol.
Uno de los atractivos principales de esta edición será un ciclo de conferencias centrado en el sector energético, especialmente en el área de hidrocarburos. Especialistas del ámbito público y privado ofrecerán ponencias para analizar el presente y el futuro de esta industria.
Algunas de las empresas que formarán parte del evento:
Recomendaciones para los asistentes
Para aprovechar al máximo la experiencia, los organizadores sugieren a los estudiantes prepararse con antelación y participar activamente en las actividades programadas.
- Llevar el currículum actualizado
- Investigar sobre las empresas participantes
- Vestir de manera profesional
