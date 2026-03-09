Detalles

Atención estudiantes: Unimet confirma nueva Feria de Empleo y Pasantías 2026

Estas actividades permitirán a los participantes ampliar su conocimiento sobre uno de los sectores más relevantes de la economía venezolana.

Por Jessica Molero
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 09:47 am
Foto: Cortesía

La Unimet ha anunciado un evento que busca conectar a jóvenes universitarios con empresas y especialistas de distintos sectores productivos del país. 

Esta actividad se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, en Caracas, con entrada libre para los interesados.

La feria representa un espacio clave para que estudiantes y recién graduados puedan conocer opciones de empleo, programas de pasantías y establecer contactos con representantes del sector empresarial. 

Además, permitirá a los asistentes obtener información directa sobre oportunidades profesionales y tendencias del mercado laboral.

Detalles del evento

Los organizadores informaron que el encuentro se desarrollará durante dos jornadas con diversas actividades académicas y profesionales. El evento contará con stands informativos, charlas y espacios de interacción con empresas.

  • Fecha: 11 y 12 de marzo
  • Lugar: Universidad Metropolitana
  • Horario: de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde
  • Entrada: gratuita

Las actividades se realizarán en varios espacios del campus universitario, como el Paraninfo, la Plaza del Rectorado, el Salón de las Ideas y el Espacio Caracol.

Uno de los atractivos principales de esta edición será un ciclo de conferencias centrado en el sector energético, especialmente en el área de hidrocarburos. Especialistas del ámbito público y privado ofrecerán ponencias para analizar el presente y el futuro de esta industria.

Algunas de las empresas que formarán parte del evento:

 

Recomendaciones para los asistentes

Para aprovechar al máximo la experiencia, los organizadores sugieren a los estudiantes prepararse con antelación y participar activamente en las actividades programadas.

  • Llevar el currículum actualizado
  • Investigar sobre las empresas participantes
  • Vestir de manera profesional

