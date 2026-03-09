Atención estudiantes: Unimet confirma nueva Feria de Empleo y Pasantías 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Unimet ha anunciado un evento que busca conectar a jóvenes universitarios con empresas y especialistas de distintos sectores productivos del país.

Esta actividad se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo en las instalaciones de la Universidad Metropolitana, en Caracas, con entrada libre para los interesados.

La feria representa un espacio clave para que estudiantes y recién graduados puedan conocer opciones de empleo, programas de pasantías y establecer contactos con representantes del sector empresarial.

Además, permitirá a los asistentes obtener información directa sobre oportunidades profesionales y tendencias del mercado laboral.

Detalles del evento

Los organizadores informaron que el encuentro se desarrollará durante dos jornadas con diversas actividades académicas y profesionales. El evento contará con stands informativos, charlas y espacios de interacción con empresas.

Fecha: 11 y 12 de marzo

Lugar: Universidad Metropolitana

Horario: de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

Entrada: gratuita

Las actividades se realizarán en varios espacios del campus universitario, como el Paraninfo, la Plaza del Rectorado, el Salón de las Ideas y el Espacio Caracol.

Uno de los atractivos principales de esta edición será un ciclo de conferencias centrado en el sector energético, especialmente en el área de hidrocarburos. Especialistas del ámbito público y privado ofrecerán ponencias para analizar el presente y el futuro de esta industria.

Algunas de las empresas que formarán parte del evento:

Recomendaciones para los asistentes

Para aprovechar al máximo la experiencia, los organizadores sugieren a los estudiantes prepararse con antelación y participar activamente en las actividades programadas.

Llevar el currículum actualizado

Investigar sobre las empresas participantes

Vestir de manera profesional

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube