La Alcaldía de Baruta, en alianza con Project Hope y Salud Baruta, organizará una jornada de atención médica gratuita para los habitantes del municipio, con consultas, chequeos y entrega de medicamentos.

¿Dónde y cuándo será la jornada?

El operativo tendrá lugar en el Ambulatorio Dr. Roberto Acosta, ubicado en Las Lomas, Hoyo de la Puerta, donde los ciudadanos podrán acudir para recibir atención médica sin costo.

La jornada se desarrollará desde las 8:30 am hasta las 2:00 pm, con servicios de prevención, orientación y asistencia en diferentes áreas de la salud.

Servicios disponibles para los asistentes

Control prenatal y atención a embarazadas.

Orientación sobre higiene.

Asesoría en lactancia materna.

Ecosonogramas obstétricos.

Consultas de nutrición.

Medicina general y pediatría.

Entrega gratuita de medicamentos y multivitamínicos.

La jornada también contempla servicios relacionados con el cuidado durante el embarazo y la maternidad, con orientación sobre lactancia y evaluaciones obstétricas.

Los interesados podrán acudir al ambulatorio durante el horario establecido para recibir atención, realizar consultas y optar por los medicamentos disponibles, sin costo.

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