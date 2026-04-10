Atención odontologica gratis en Caracas: sepa a dónde ir

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mantiene operativa la atención en salud bucal dentro de la Clínica Popular Tipo I Dr. Ángel Vicente Ochoa.

El centro, ubicado en la parroquia Santa Rosalía, brinda asistencia médica especializada a los residentes de El Cementerio y sectores cercanos.

El personal odontológico de la institución realiza diversos procedimientos clínicos de manera gratuita para los pacientes. La oferta de servicios incluye:

Limpiezas dentales.

Restauraciones.

Extracciones.

Jornadas de aplicación de flúor.

La Según el organismo, estas labores buscan consolidar el acceso a la atención dental para las familias de la zona a través de un servicio eficiente.

El IVSS informó que estas actividades forman parte de las políticas de bienestar integral ejecutadas por el Gobierno Bolivariano. El objetivo principal es asegurar la asistencia gratuita y técnica en las comunidades populares de la capital.

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