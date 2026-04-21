ATENCIÓN PENSIONADOS: inicia pago por $60 a través del Sistema Patria este 21 de abril

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Este martes 21, inició el pago progresivo del Ingreso Contra la Guerra Económica (abril 2026) a través de la Plataforma Patria para los pensionados y pensionadas del IVSS.

MONTO: Bs 28.680 ($60)

Pensionados esperan aumento para el 01 de mayo

En los últimos días han puesto sobre la mesa cifras concretas para un posible aumento del salario mínimo en Venezuela, con una escala diferenciada que busca dignificar la situación de los pensionados y pensionadas este 2026.

En tal sentido, el economista y consultor Asdrúbal Oliveros, en entrevista para Unión Radio, analizó las condiciones financieras del país y presentó una propuesta que, basándose en la capacidad de las finanzas públicas, el ajuste para los pensionados debería oscilar entre los 50 y 80 dólares mensuales.

Esta cifra busca reducir la brecha con el costo de la canasta alimentaria, permitiendo que los más de cinco millones de adultos mayores del país tengan un alivio real en sus ingresos.

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