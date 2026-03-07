Bancamiga anuncia subasta privada de divisas para personas naturales: conozca cuándo y cómo participar

Suscríbete a nuestros canales

La entidad financiera Bancamiga anunció que a partir del próximo lunes llevará a cabo las operaciones de su nuevo mecanismo de subasta privada de moneda extranjera.

A través de un video que contó con la participación del humorista Claudio Nazoa, la institución informó que formará parte, al igual que otras instituciones bancarias, del procedimiento bajo esquema de oferta y demanda de divisas electrónicas.

Esta herramienta tecnológica permite a los clientes del banco adquirir divisas de manera digital para su uso inmediato en diversas transacciones.

El mecanismo está diseñado para funcionar con todas las tarjetas de débito y prepago Mastercard Bancamiga, los cuales son actualmente los únicos en el país que cuentan con la tecnología ID Check.

¿En qué consiste el ID Check?

Esta función de seguridad técnica permite a los usuarios realizar compras de alta denominación en portales internacionales como Amazon y en cualquier comercio electrónico que requiera autenticación mediante el protocolo 3DS.

Además de los estándares de seguridad, la institución destaca que estas tarjetas ofrecen una capacidad de consumo elevada en comparación con otros productos del mercado nacional.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube