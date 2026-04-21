Banco de Venezuela alerta: conoce los riesgos legales de prestar tu cuenta personal

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El Banco de Venezuela ha reiterado una alerta dirigida a los usuarios sobre los riesgos que implica prestar o compartir una cuenta bancaria.

La entidad advierte que este tipo de acciones puede generar consecuencias legales y financieras, especialmente si se detectan movimientos de dinero de origen desconocido o no justificado.

Riesgos por uso indebido de cuentas

Las autoridades bancarias señalan que permitir que terceros utilicen una cuenta personal puede derivar en problemas serios para el titular. Aunque se trate de un “favor”, el usuario podría asumir responsabilidades legales por las transacciones realizadas.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Bloqueo o inhabilitación de la cuenta bancaria

Responsabilidad por operaciones no autorizadas

Posible vinculación con fraudes o estafas

Marco legal sobre el dinero ilícito

En Venezuela, el manejo de fondos de procedencia ilegal está regulado por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta normativa establece sanciones para quienes participen en actividades relacionadas con la legitimación de capitales, incluso de forma indirecta.

Sanciones establecidas en la ley

La legislación contempla castigos severos para quienes manejen o encubran recursos ilícitos. Entre las sanciones más relevantes se incluyen:

Penas de prisión que van de 10 a 15 años

Multas equivalentes al monto involucrado

Confiscación de bienes o capitales

Estas medidas aplican tanto para quienes realizan las operaciones como para quienes facilitan el uso de sus cuentas.

Prestar una cuenta puede convertirse en un riesgo importante, ya que el titular podría ser investigado si su cuenta es utilizada para mover dinero sin justificación clara. En estos casos, las autoridades pueden asumir que existe participación o conocimiento de actividades ilícitas.

Llamado a la prevención

En este contexto, el Banco de Venezuela reitera que cada usuario es responsable del manejo de su cuenta, y que evitar compartirla es clave para prevenir problemas legales y financieros.

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