Banco de Venezuela aprueba créditos a emprendedoras: pasos para gestionarlo

El Banco de Venezuela anunció un programa especial de financiamiento inmediato destinado a mujeres emprendedoras, profesionales, comerciantes y empresarias, para impulsar sus actividades económicas en el país.

La iniciativa busca fortalecer los proyectos productivos liderados por el sector femenino y formar parte de las políticas del Ejecutivo destinadas a incentivar la economía local durante el Mes de la Mujer.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instruyó al Banco de Venezuela a otorgar líneas de crédito exclusivas para emprendedoras. El objetivo principal es brindar respaldo financiero a proyectos productivos y permitir que más mujeres puedan desarrollar y expandir sus negocios, contribuyendo al crecimiento económico nacional.

Aprobación digital inmediata en simples pasos

Las beneficiarias pueden autogestionar la liquidación de su financiamiento y disponer de manera inmediata de los fondos en su cuenta, al ingresar a BDVenlínea personas y seleccionar las opciones Solicitud/ Crédito BDV / Crédito Digital.

En el caso de las personas Jurídicas, desde el canalBDVenlínea empresas deben seguir la ruta Administrador de perfiles / Perfil Empresas / Gestión de Productos / CréditosBDV.

En lo que va de año, el 59 % de los financiamientos otorgados por el BDV se asignaron a mujeres, para atender a 11 mil 590 clientas un monto total de USD 103,72 millones. Además, el BDVacompaña este proceso con asesoría especializada.

De manera paralela, la institución financiera desarrolla su campaña Paga y Pégala en todo el territorio nacional, la cual durante el mes de marzo ofrecerá a las mujeres la oportunidad de que sus compras sean gratuitas, con un reintegro inmediato del 100 % del monto facturado.

El Banco de Venezuela ya ha implementado programas similares, como microcréditos y líneas de financiamiento enfocadas en el emprendimiento femenino.

