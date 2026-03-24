Banco de Venezuela habilita opción que convierte tu tarjeta masterdebit en una internacional: lo bueno y lo malo

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El creador de contenido de la red social Instagram, Marcelo Restrepo, compartió un video en el que explica la nueva opción del Banco de Venezuela para convertir la tarjeta de débito en una internacional.

La tarjeta Máster debito permite hacer pagos en divisas y bolívares, tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales nacionales e internacionales.

Comenta que esta nueva opción convierte la cuenta en dólares como una de respaldo para la cuenta en bolívares.

"Si haces un pago de mil bolívares y solo tienes 600, la transacción no se rechaza por fondo insuficiente sino que el banco automáticamente va a vender los dólares que tengas en la cuenta de divisas para completar el pago".

Señala que a pesar de que suene útil, muchas personas compra las divisas en 500 bolívares, pero el BDV los liquida a su tasa oficial, 457 bolívares a día de hoy.

Es importante que las personas sepan de estas acciones que toma el banco antes de activar esta opción que para muchos puede ser beneficioso como para otros puede que no.

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