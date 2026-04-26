Banco del Tesoro en alianza con Avior: obtenga hasta un 10% de descuento hasta esta fecha

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El Banco del Tesoro anunció una alianza comercial con Avior Airlines que permitirá a los usuarios acceder a un descuento especial en la compra de boletos internacionales, como parte de sus estrategias para impulsar el uso de medios de pago digitales.

De acuerdo con la información oficial, los clientes podrán obtener hasta un 10% de descuento al momento de adquirir pasajes aéreos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos dentro de esta promoción vigente en el país.

¿Cómo acceder al descuento en boletos internacionales?

El beneficio está dirigido a clientes que utilicen la tarjeta Master Debit del banco, un instrumento que permite realizar pagos tanto en bolívares como en divisas dentro y fuera de Venezuela .

Para optar al descuento, los usuarios deben seguir un proceso específico al momento de la compra:

Contactar a Avior Airlines a través de sus canales oficiales

Solicitar la aplicación del 10% de descuento por la alianza

Confirmar que el pago se realizará con tarjeta Master Debit

Una vez validada la operación, la aerolínea procederá a emitir el boleto correspondiente.

Condiciones clave de la promoción

La oferta cuenta con ciertas restricciones que los usuarios deben tener en cuenta antes de realizar la compra. Entre los aspectos más importantes destacan:

Aplica únicamente para boletos internacionales

Es válida solo para pagos con Master Debit del Banco del Tesoro

Está sujeta a disponibilidad de vuelos y condiciones tarifarias

Además, el beneficio tiene una fecha límite clara para su uso.

Según los términos y condiciones, los boletos adquiridos bajo esta promoción podrán ser utilizados para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que brinda a los pasajeros un amplio margen para planificar sus viajes internacionales.

Proceso de compra paso a paso

Contacto inicial del cliente con la aerolínea Solicitud del beneficio de descuento Validación por parte del asesor de disponibilidad Generación de la cotización con rebaja aplicada Confirmación del itinerario Pago mediante enlace electrónico Emisión del boleto y envío al cliente

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