El Banco del Tesoro activará su agencia móvil T-mueve en Caracas para facilitar la apertura de cuentas y la solicitud de la tarjeta de uso internacional Master Debit este sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.

La jornada acerca los servicios de la entidad financiera a los asistentes a eventos deportivos y visitantes que acudan al recinto capitalino durante el fin de semana, con el objetivo de agilizar la obtención de un instrumento válido para pagos dentro y fuera del país.

Ubicación y horarios de la jornada

De acuerdo con el anuncio del Banco del Tesoro, la unidad móvil T-mueve funcionará en las instalaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas.

Este sábado 28 de noviembre, el horario de atención comprende de este sábado de 3.00 p. m. a 9.00 p. m., mientras que el domingo 29 de noviembre la atención se mantiene desde las 11.00 hasta las 6.00 p. m.

Trámites disponibles y recomendaciones

Quienes asistan al punto móvil pueden gestionar la apertura de cuenta en el Banco del Tesoro y solicitar la tarjeta Master Debit, respaldada por Mastercard para operaciones en bolívares y divisas, así como compras en línea previa activación del Candado Virtual desde Tesoro Enlínea.

Para los trámites como persona natural, la entidad solicita cédula de identidad laminada y RIF vigente, o pasaporte legible en el caso de extranjeros, por lo que resulta conveniente llevar esos recaudos al momento de acudir.

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