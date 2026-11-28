El Sistema Patria mantiene activa este sábado 28 de noviembre de 2026 la asignación de dos estipendios correspondientes al mes en curso.

Los beneficios están dirigidos a funcionarios de organismos de seguridad y trabajadores de la administración pública incluidos en la nómina especial, con depósitos que oscilan entre Bs. 69.375.00 y Bs. 342.250

De acuerdo con los reportes difundidos por Canal Patria Digital y Noticias Digital Patria, la entrega se realiza de forma directa y gradual a través del monedero digital de cada beneficiario registrado en la plataforma.

Bono Cuadrantes de Paz

El Ejecutivo Nacional inició el pago del Bono Cuadrantes de Paz de noviembre para los funcionarios activos de los organismos de seguridad ciudadana, cuerpos policiales, bomberos, Protección Civil y gestión de riesgo.

El monto asignado para este estipendio es de Bs. 69.375,00, cifra que equivale a 74.71 dólares según la tasa oficial vigente del Banco Central de Venezuela (BCV), y la acreditación se notifica mediante mensaje de texto desde el número corto 3532 o por medio de la aplicación veMonedero.

Bono de Corresponsabilidad y Formación

De igual manera, permanece activo el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación de noviembre de 2026 para los trabajadores públicos pertenecientes a la nómina especial.

Según los reportes de los canales aliados al Sistema Patria, el monto varía según el organismo del Estado y el cargo de cada trabajador, con depósitos registrados entre Bs. 245.125 y Bs. 342.250

Los beneficiarios reciben confirmación de la asignación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 67373 o por medio de la aplicación veMonedero.

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