El Banco Nacional de Crédito (BNC) anunció una nueva jornada especial denominada Cambio Express, dirigida a los clientes que todavía utilizan tarjetas de débito Maestro y desean sustituirlas por el nuevo plástico BNC Mastercard Debit.

La iniciativa busca facilitar la migración hacia el nuevo instrumento de pago, ofrecer mayores opciones a sus usuarios y agilizar el proceso de renovación de tarjetas, sin que los clientes deban asumir costos por la gestión.

El operativo está previsto para el sábado 28 de noviembre, fecha en la que los clientes podrán acudir a las agencias del Banco Nacional de Crédito que participen en la jornada para solicitar el reemplazo de su antigua tarjeta Maestro.

¿Qué tarjeta podrán renovar los clientes?

La jornada está destinada a los usuarios que poseen la antigua tarjeta de débito Maestro del BNC, quienes podrán solicitar el cambio por la nueva BNC Mastercard Debit.

Con esta actualización, el banco busca avanzar en la sustitución de sus tarjetas anteriores por una nueva modalidad de débito, con la que sus clientes podrán continuar realizando sus operaciones financieras y pagos habituales.

El Banco Nacional de Crédito habilitará sus agencias para atender a los usuarios durante el operativo, con un horario de cinco horas, desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

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