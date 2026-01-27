Banco Digital de los Trabajadores lanza la Tarjeta Visa Prepagada: conozca sus ventajas

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT), lanzó una nueva Tarjeta Visa Prepagada para compras en divisas en cualquier lugar del mundo.
A través de Instagram, la entidad financiera informó que el nuevo instrumento bancario es recargable y permitirá retirar divisas en cajeros internacionales.
Características del Tarjeta Visa Prepagada
- La solicitas en las oficinas bancarias
- La activas por teléfono
- La recargas al instante
- La manejas desde BDTenLínea
- Procesas tus pagos de servicios o compras en línea en un instante
Ventajas del nuevo instrumento financiero
- Pagas en cualquier lugar del mundo
- Retiras efectivo en cajeros internacionales
