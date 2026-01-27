Banco Digital de los Trabajadores lanza la Tarjeta Visa Prepagada: conozca sus ventajas

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT), lanzó una nueva Tarjeta Visa Prepagada para compras en divisas en cualquier lugar del mundo.

A través de Instagram, la entidad financiera informó que el nuevo instrumento bancario es recargable y permitirá retirar divisas en cajeros internacionales.

Características del Tarjeta Visa Prepagada

La solicitas en las oficinas bancarias La activas por teléfono La recargas al instante La manejas desde BDTenLínea Procesas tus pagos de servicios o compras en línea en un instante

Ventajas del nuevo instrumento financiero

Pagas en cualquier lugar del mundo

Retiras efectivo en cajeros internacionales

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube