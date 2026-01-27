Banca nacional

Banco Digital de los Trabajadores lanza la Tarjeta Visa Prepagada: conozca sus ventajas

Permite realizar pagos en cualquier parte del mundo

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 11:45 pm
El Banco Digital de los Trabajadores (BDT), lanzó una nueva Tarjeta Visa Prepagada para compras en divisas en cualquier lugar del mundo.

A través de Instagram, la entidad financiera informó que el nuevo instrumento bancario es recargable y permitirá retirar divisas en cajeros internacionales.

Características del Tarjeta Visa Prepagada

  1. La solicitas en las oficinas bancarias
  2. La activas por teléfono
  3. La recargas al instante
  4. La manejas desde BDTenLínea
  5. Procesas tus pagos de servicios o compras en línea en un instante

Ventajas del nuevo instrumento financiero

  • Pagas en cualquier lugar del mundo
  • Retiras efectivo en cajeros internacionales

