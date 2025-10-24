Bancolombia y Nequi sufren colapso en sus plataformas este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Miles de usuarios reportan una caída masiva de Bancolombia y Nequi desde la madrugada de este viernes 24 de octubre en Colombia.

Desde tempranas horas de la mañana se reportaron miles de fallas en las Apps que impiden realizar operaciones básicas como transferencias, envíos entre cuentas y pagos.

Al intentar ingresar a la App, los usuarios de Nequi recibieron el siguiente mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com”.

Entre tanto, en las redes sociales se multiplicaban las quejas.

Estos servicios fueron interrumpidos

Según la plataforma, no funcionan los siguientes servicios: ingreso a la app, envíos a Bancolombia, envíos entre usuarios Nequi, envíos de Bancolombia a Nequi, retiros en cajeros, corresponsales, recargas, pagos por PSE, tarjeta Nequi, QR entre cuentas.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Bancolombia reconoció que la situación es grave, y manifestó a los usuarios que está trabajando duro para lograr una solución.

“Desde la madrugada estamos presentando un problema de comunicación en nuestro centro de datos. Queremos que sepas que tu dinero e información están seguros, y con transparencia decirte que sentimos profundamente no poder ofrecerte servicio en nuestras sucursales ni en ninguno de nuestros canales. Nuestro equipo está trabajando muy duro para solucionarlo”, dice la publicación.

En otro mensaje, Bancolombia expresó: “Estamos presentando inconvenientes en algunos de nuestros canales. Ya estamos trabajando para restablecer el servicio, ven a mensaje directo si tienes alguna duda”.

Las “alarmas” se encendieron porque hace poco, el 20 de octubre, ambas plataformas también sufrieron fallas atribuidas a una interrupción en el proveedor den la nube Amazon Web Services (AWS).

Razones de la nueva falla y qué debe hacer el usuario

Bancolombia reporta que lo sucedido no tienen nada que ver con los servidores de Amazon que se cayeron el pasado 20 de octubre.

Bancolombia manifestó que hay servicios que sí funcionan de manera normal. “Aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube