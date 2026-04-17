Banesco realiza jornadas especiales para entrega inmediata de puntos de venta: sepa más

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Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de pagos digitales en el país, Banesco Banco Universal, en alianza con Nativa, lleva a cabo este viernes 17 de abril una serie de jornadas especiales de venta de dispositivos de cobro.

La iniciativa busca que comerciantes y emprendedores puedan adquirir sus puntos de venta de forma inmediata y agilizar sus procesos de facturación.

Detalles y ubicación de las jornadas

Los operativos están desplegados en agencias seleccionadas:

Sambil La Candelaria (Caracas).

Sambil Chacao (Caracas).

Sambil Valencia (Estado Carabobo).

La atención al público se mantendrá en un horario corrido desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., permitiendo que los interesados acudan durante su jornada laboral o en horas de la tarde para realizar el trámite.

Es importante señalar que los equipos ofrecidos en estas jornadas destacan por su tecnología de vanguardia, permitiendo:

Conectividad dual: Funcionan con WiFi y red de datos para garantizar la operatividad.

Cobros inmediatos: Liquidación eficiente de las ventas realizadas.

Versatilidad: Aceptan diversas modalidades de pago, facilitando la experiencia de compra del cliente final.

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