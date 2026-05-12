Becas de $1.000 para universitarios latinos en California: requisitos y cómo aplicar si eres indocumentado o DACA

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El camino hacia la educación superior en Estados Unidos (EEUU) cuenta con un nuevo aliado, el Consulado General de México en Los Ángeles ha oficializado la segunda edición de “Becas Alas”.

Este es un programa binacional diseñado para derribar las barreras económicas que enfrentan los jóvenes hispanos al terminar la preparatoria.

Bajo el liderazgo del cónsul Carlos González Gutiérrez y con el respaldo de la campaña de recaudación “Flying Side by Side” (Volando Juntos), esta iniciativa busca otorgar apoyos económicos directos de $1.000 dólares a estudiantes sobresalientes que sueñan con un título profesional.

¿A quién beneficia este programa?

A diferencia de otros apoyos federales, las Becas Alas destacan por su flexibilidad y enfoque inclusivo. El programa está dirigido a:

Estudiantes en su último año de preparatoria (High School).

Jóvenes de nacionalidad mexicana o de origen latino.

Residentes en los condados de Los Ángeles, Orange, Ventura, San Bernardino, Riverside, Fresno, entre otros.

Importante: el estatus migratorio no es una limitante. Los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA son plenamente elegibles para aplicar.

Requisitos y proceso de aplicación

Para ser seleccionado, el aspirante debe demostrar excelencia académica y compromiso con su futuro. Los requisitos indispensables son:

Carta de aceptación: presentar la confirmación de una universidad o Community College en EE. UU. Identidad: documentar su herencia mexicana o latina. Residencia: vivir en alguno de los condados bajo la jurisdicción de los consulados participantes (Los Ángeles, Fresno, Oxnard, San Bernardino y Santa Ana).

Fecha límite: tienes hasta el 4 de septiembre de 2026 para enviar tu solicitud. El proceso es digital y se realiza a través de la plataforma web oficial vinculada en las redes sociales del Consulado de México en Los Ángeles.

Transparencia y alianzas: ¿Quién financia las becas?

El éxito de este programa radica en la unión de fuerzas. Aunque es una iniciativa promovida por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y cuenta con fondos del Instituto Nacional Electoral (INE), el músculo financiero proviene principalmente del sector privado y la comunidad.

En la edición anterior, el 85% de los fondos fue aportado por la sociedad civil. Para este 2026, la meta es recaudar $200.000 dólares.

Para garantizar la transparencia, el Consulado no gestiona el dinero directamente.

La Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) actúa como el agente fiscal encargado de administrar y distribuir los fondos a los estudiantes ganadores.

Un historial de éxito

En su debut en 2025, el programa superó todas las expectativas:

552 solicitudes recibidas.

recibidas. 200 becas entregadas de $1,000 cada una.

entregadas de $1,000 cada una. Impacto directo: Apoyo a jóvenes que, de otro modo, habrían visto interrumpido su ingreso a la universidad por falta de recursos para libros, transporte o cuotas iniciales.

Uso del dinero: los $1.000 son de libre uso para gastos educativos (libros, materiales, inscripción, etc.), lo cual es un alivio para familias de bajos recursos.

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